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Главная>Каталог>Подготовка сжатого воздуха>Осушители сжатого воздуха

Осушители воздуха для компрессоров


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Сертификаты

Сертификат официального представителя компании АО “Далгакыран - М”
Сертификат авторизованного партнера компании Dalgakiran

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Осушитель DH 160
2.7 м³/мин
16.0 бар
3/4 дюйм
Цена: 217 500 руб.
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Осушитель DH 212
3.5 м³/мин
16.0 бар
3/4 дюйм
Цена: 261 000 руб.
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Осушитель DRYER DMD 5
0.2 м³/мин
16.0 бар
1/2'' дюйм
Цена: 253 000 руб.
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Осушитель DRYER DMD 10
0.3 м³/мин
16.0 бар
1/2'' дюйм
Цена: 283 000 руб.
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Осушитель DRYER DMD 15
0.4 м³/мин
16.0 бар
1/2'' дюйм
Цена: 354 000 руб.
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Осушитель DRYER DMD 20
0.6 м³/мин
16.0 бар
1/2'' дюйм
Цена: 367 000 руб.
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Осушитель DRYER DMD 25
0.8 м³/мин
16.0 бар
1/2'' дюйм
Цена: 379 000 руб.
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Осушитель DRYER DMD 30
0.8 м³/мин
16.0 бар
1/2'' дюйм
Цена: 392 000 руб.
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Осушитель DRYER DMD 40
1.2 м³/мин
16.0 бар
1 1/2'' дюйм
Цена: 516 000 руб.
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Осушитель DRYER DMD 50
1.4 м³/мин
16.0 бар
1 1/2'' дюйм
Цена: 528 000 руб.
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Осушитель DRYER DMD 60
1.7 м³/мин
16.0 бар
1 1/2'' дюйм
Цена: 546 000 руб.
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Осушитель DRYER DMD 75
2.2 м³/мин
16.0 бар
1 1/2'' дюйм
Цена: 642 000 руб.
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Осушитель DRYER DMD 100
2.8 м³/мин
16.0 бар
1 1/2'' дюйм
Цена: 670 000 руб.
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Осушитель DRYER DMD 120
3.3 м³/мин
16.0 бар
1 1/2'' дюйм
Цена: 746 000 руб.
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Осушитель DRYER DMD 180
5.0 м³/мин
16.0 бар
1 1/2'' дюйм
Цена: 849 000 руб.
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Осушитель DRYER DMD 240
6.7 м³/мин
16.0 бар
1 1/2'' дюйм
Цена: 1 074 000 руб.
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DryAir DA 130
2.2 м³/мин
10.0 бар
1'' дюйм
Цена: 640 000 руб.
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DryAir DA 185
3.1 м³/мин
10.0 бар
1'' дюйм
Цена: 697 000 руб.
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DryAir DA 250
4.2 м³/мин
10.0 бар
1'' дюйм
Цена: 754 000 руб.
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DryAir DA 300
5.0 м³/мин
10.0 бар
1 1/2'' дюйм
Цена: 814 000 руб.
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DryAir DA 360
6.0 м³/мин
10.0 бар
1 1/2'' дюйм
Цена: 906 000 руб.
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DryAir DA 440
7.3 м³/мин
10.0 бар
1 1/2'' дюйм
Цена: 1 180 000 руб.
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DryAir DA 575
9.6 м³/мин
10.0 бар
1 1/2'' дюйм
Цена: 1 420 000 руб.
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DryAir DA 680
11.3 м³/мин
10.0 бар
2" дюйм
Цена: 1 511 000 руб.
Заказать
DryAir DA 850
14.2 м³/мин
10.0 бар
2" дюйм
Цена: 1 663 000 руб.
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Осушитель воздуха Dalgakiran DryAir DA 1000
16.7 м³/мин
10.0 бар
2'' дюйм
Цена: 1 929 000 руб.
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DryAir DA 1250
20.8 м³/мин
10.0 бар
DN 80 дюйм
Цена: 2 115 000 руб.
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DryAir DA 1500
25.0 м³/мин
10.0 бар
DN 80 дюйм
Цена: 2 236 000 руб.
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DryAir DA 1800
30.0 м³/мин
10.0 бар
DN 80 дюйм
Цена: 2 769 000 руб.
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DryAir DA 2200
36.7 м³/мин
10.0 бар
DN 80 дюйм
Цена: 3 131 000 руб.
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DryAir DA 2700
45.0 м³/мин
10.0 бар
DN 80 дюйм
Цена: 3 445 000 руб.
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DryAir DA 3200
53.3 м³/мин
10.0 бар
DN 100 дюйм
Цена: 4 230 000 руб.
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DryAir DA 3600
60.0 м³/мин
10.0 бар
DN 100 дюйм
Цена: 4 834 000 руб.
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DryAir DA 4400
73.3 м³/мин
10.0 бар
DN 100 дюйм
Цена: 5 439 000 руб.
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DryAir DA 5000
83.3 м³/мин
10.0 бар
DN 150 дюйм
Цена: 5 772 000 руб.
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DryAir DA 6300
105.0 м³/мин
10.0 бар
DN 150 дюйм
Цена: 6 495 000 руб.
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DryAir DA 7200
120.0 м³/мин
10.0 бар
DN 150 дюйм
Цена: 7 551 000 руб.
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DryAir DA 8800
146.7 м³/мин
10.0 бар
DN 150 дюйм
Цена: 8 315 000 руб.
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DryAir DA 10800
180.0 м³/мин
10.0 бар
DN 200 дюйм
Цена: 10 260 000 руб.
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DryAir DA 130 (-70C)
2.2 м³/мин
10.0 бар
1'' дюйм
Цена: 702 000 руб.
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DryAir DA 185 (-70C)
3.1 м³/мин
10.0 бар
1'' дюйм
Цена: 766 000 руб.
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DryAir DA 250 (-70C)
4.2 м³/мин
10.0 бар
1'' дюйм
Цена: 830 000 руб.
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DryAir DA 300 (-70C)
5.0 м³/мин
10.0 бар
1 1/2'' дюйм
Цена: 895 000 руб.
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DryAir DA 360 (-70C)
6.0 м³/мин
10.0 бар
1 1/2'' дюйм
Цена: 999 000 руб.
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DryAir DA 440 (-70C)
7.3 м³/мин
10.0 бар
1 1/2'' дюйм
Цена: 1 297 000 руб.
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DryAir DA 575 (-70C)
9.6 м³/мин
10.0 бар
1 1/2'' дюйм
Цена: 1 563 000 руб.
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DryAir DA 680 (-70C)
11.3 м³/мин
10.0 бар
2" дюйм
Цена: 1 663 000 руб.
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DryAir DA 850 (-70C)
14.2 м³/мин
10.0 бар
2" дюйм
Цена: 1 830 000 руб.
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DryAir DA 1000 (-70C)
16.7 м³/мин
10.0 бар
2'' дюйм
Цена: 2 122 000 руб.
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DryAir DA 1250 (-70C)
20.8 м³/мин
10.0 бар
DN 80 дюйм
Цена: 2 472 000 руб.
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Осушители воздуха для компрессора (ОВК) — обширная линейка промышленного оборудования рефрижераторного и адсорбционного типа, предназначенного для интенсивной эксплуатации с максимальными нагрузками. Они используются на предприятиях пищевой, нефтехимической, металлургической, машиностроительной, фармацевтической и других отраслей, где предъявляются повышенные требования к качеству потока сжатой или вакуумной среды.

В каталоге компании «РусГрупп» большой выбор сертифицированного оборудования Dalgakiran, которое реализуется в Москве по ценам дилера с гарантией от производителя. Купить осушители сжатого воздуха для компрессора можно с доставкой по России. Продажи осуществляются с длинным списком услуг, включая консультации, аудит для подбора, поставки запчастей, техобслуживание и др.

Виды и особенности: линейка осушителей сжатого воздуха для компрессора

Линейка осушителей воздуха для компрессора турецкого бренда представлена такими категориями:

  • Рефрижераторные установки средней производительности с точкой росы +30оС для обезвоживания потока со стандартным давлением.
  • Рефрижераторные станции для обработки потока высокого давления до 50 бар.
  • Рефрижераторные осушители повышенной производительности с точкой росы +3оС для удаления влаги с потока стандартного напора.
  • Адсорбционные установки модульного типа с точкой росы-(40–70)оС и расходом воздуха 10–400 м3/ч.
  • Адсорбционные осушители безнагревного типа с точкой росы -70оС.
  • Адсорбционные установки горячей регенерации, обеспечивающие точку росы -40оС.

Преимущества осушителей воздуха Dalgakiran

Осушители воздуха для компрессора марки «Далгакиран» разработаны с использованием инновационных технологий, мирового опыта и фирменных наработок. Широкая их популярность обусловлена высокой энергоэффективностью, компактными размерами, надежностью и длительным ресурсом. ОВК изготовлены с учетом оптимального расположения всех компонентов внутри корпуса, исключая пустое пространство. Жесткая конструкция рассчитана на интенсивную эксплуатацию с большими перепадами давления воздуха и гидравлическими ударами. Другие преимущества:

  • Осушители поставляют в полностью готовом к использованию виде, включая комплектацию фильтрами, оборудованными датчиками загрязнений.
  • Съемные панели облегчают замену расходных материалов, техобслуживание, ремонт.
  • Индикация о необходимости замены загрязненного картриджа фильтра.

Чтобы больше узнать информации, перед тем как заказать компрессорные осушители по дилерским ценам, напишите в чат.

 
 

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Бесплатная пусконаладка и скидка 15% при заказе: компрессор + бустер + осушитель
Бесплатная пусконаладка и скидка 15% при заказе: компрессор + бустер + осушитель

Сертификаты

Сертификат официального представителя компании АО “Далгакыран - М”
Сертификат авторизованного партнера компании Dalgakiran

Смотреть сертификаты