Осушители воздуха для компрессора (ОВК) — обширная линейка промышленного оборудования рефрижераторного и адсорбционного типа, предназначенного для интенсивной эксплуатации с максимальными нагрузками. Они используются на предприятиях пищевой, нефтехимической, металлургической, машиностроительной, фармацевтической и других отраслей, где предъявляются повышенные требования к качеству потока сжатой или вакуумной среды.
В каталоге компании «РусГрупп» большой выбор сертифицированного оборудования Dalgakiran, которое реализуется в Москве по ценам дилера с гарантией от производителя. Купить осушители сжатого воздуха для компрессора можно с доставкой по России. Продажи осуществляются с длинным списком услуг, включая консультации, аудит для подбора, поставки запчастей, техобслуживание и др.
Линейка осушителей воздуха для компрессора турецкого бренда представлена такими категориями:
Осушители воздуха для компрессора марки «Далгакиран» разработаны с использованием инновационных технологий, мирового опыта и фирменных наработок. Широкая их популярность обусловлена высокой энергоэффективностью, компактными размерами, надежностью и длительным ресурсом. ОВК изготовлены с учетом оптимального расположения всех компонентов внутри корпуса, исключая пустое пространство. Жесткая конструкция рассчитана на интенсивную эксплуатацию с большими перепадами давления воздуха и гидравлическими ударами. Другие преимущества:
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Компрессоры Dalgakiran Tidy 50
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