Осушители воздуха для компрессора (ОВК) — обширная линейка промышленного оборудования рефрижераторного и адсорбционного типа, предназначенного для интенсивной эксплуатации с максимальными нагрузками. Они используются на предприятиях пищевой, нефтехимической, металлургической, машиностроительной, фармацевтической и других отраслей, где предъявляются повышенные требования к качеству потока сжатой или вакуумной среды.

В каталоге компании «РусГрупп» большой выбор сертифицированного оборудования Dalgakiran, которое реализуется в Москве по ценам дилера с гарантией от производителя. Купить осушители сжатого воздуха для компрессора можно с доставкой по России. Продажи осуществляются с длинным списком услуг, включая консультации, аудит для подбора, поставки запчастей, техобслуживание и др.

Виды и особенности: линейка осушителей сжатого воздуха для компрессора

Линейка осушителей воздуха для компрессора турецкого бренда представлена такими категориями:

Рефрижераторные установки средней производительности с точкой росы +30 о С для обезвоживания потока со стандартным давлением.

С для обезвоживания потока со стандартным давлением. Рефрижераторные станции для обработки потока высокого давления до 50 бар.

Рефрижераторные осушители повышенной производительности с точкой росы +3 о С для удаления влаги с потока стандартного напора.

С для удаления влаги с потока стандартного напора. Адсорбционные установки модульного типа с точкой росы-(40–70) о С и расходом воздуха 10–400 м 3 /ч.

С и расходом воздуха 10–400 м /ч. Адсорбционные осушители безнагревного типа с точкой росы -70 о С.

С. Адсорбционные установки горячей регенерации, обеспечивающие точку росы -40оС.

Преимущества осушителей воздуха Dalgakiran

Осушители воздуха для компрессора марки «Далгакиран» разработаны с использованием инновационных технологий, мирового опыта и фирменных наработок. Широкая их популярность обусловлена высокой энергоэффективностью, компактными размерами, надежностью и длительным ресурсом. ОВК изготовлены с учетом оптимального расположения всех компонентов внутри корпуса, исключая пустое пространство. Жесткая конструкция рассчитана на интенсивную эксплуатацию с большими перепадами давления воздуха и гидравлическими ударами. Другие преимущества:

Осушители поставляют в полностью готовом к использованию виде, включая комплектацию фильтрами, оборудованными датчиками загрязнений.

Съемные панели облегчают замену расходных материалов, техобслуживание, ремонт.

Индикация о необходимости замены загрязненного картриджа фильтра.

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